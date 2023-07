Mãe de Matheus está no plenário para participar de julgamento

Em busca de Justiça, a mãe de Matheus; Cristiane de Almeida Coutinho faz parte da acusação e pai lidera protestos em Campo Grande.

Matheus foi executado com tiros de fuzil há quatro anos em frente de casa no Bairro Bela Vista, em Campo Grande. Acontece hoje pela manhã o julgamento dos réus do crime que aconteceu mediante orientações repassadas por Vlad e Marcelo Rios, a mando de Jamil Name Filho. Desde então, o pai, ex-PM ajudou a polícia a encontrar provas contra os culpados.

O Pai do rapaz, Paulo Xavier, há meses vem realizado protestos pela Capital, espalhando faixas pela Capital expondo Jamil Name Filho de comandar milícia em Campo.