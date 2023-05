Mãe e avó são presas por maus-tratos e abandono de incapaz em Anastácio

Anastácio (MS) – Equipe Policial do 7ºBatalhão de Polícia Militar conduz duas mulheres por maus-tratos e abandono de incapaz no bairro Jardim Independência.

Nesta terça-feira (09/05), por volta das 18h30min, os militares foram acionados para atender uma solicitação onde duas crianças estariam abandonadas na rua pedindo socorro. No bairro Jardim Independência, na cidade de Anastácio, encontraram a solicitante com duas crianças, uma de 9 outra de 10 anos. As crianças alegaram terem saído de casa pois vinham sofrendo agressões constantes nos últimos dias. Os menores disseram morar com a mãe e a avó, e ambas são usuárias de drogas, e que nesta tarde a avó muito nervosa desferiu um golpe com uma barra de alumínio nas pernas do menor, o que motivou saírem de casa para pedirem ajuda. Conselho tutelar foi acionado de imediato e deslocaram juntamente com a polícia militar para a casa das crianças, no bairro Cristo Rei. Na residência, ambas foram indagas sobre o paradeiro das crianças, disseram não saber onde estariam e não aparentaram nenhuma preocupação, disseram apenas que saíram pra rua e não souberam explicar o motivo.

As crianças, inclusive um bebê de colo, ficaram aos cuidados do conselho Tutelar para o devido acolhimento.

Diante o exposto as acusadas de maus-tratos e abandono de incapaz foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Assessoria de Comunicação Social do 7º Batalhão de Polícia Militar