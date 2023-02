Mãe de 22 anos e a filha um bebê de três meses ficaram ilhadas dentro do veículo e foram resgatadas pelos Bombeiros durante um temporal que caiu em Chapadão do Sul. Vários trechos da MS-306 ficaram alagados. A boca existente no local não comportou o volume excessivo de água. Só n anoite de terça-feira (31) choveu 81,55 mm no município. De acordo com o CEMTEC-MS nas regiões centro-leste e sudoeste do Estado, nesta quarta-feira (1) podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.