Mãe é morta, e bebê é encontrado sentado em poça de sangue

Filha encontra mãe morta e bebê sentado em poça de sangue em habitacional da Marinha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro/RJ. A atual companheira da vítima estava no trabalho, por isso os policiais descartam a participação da mulher no crime. A vítima de 32 anos residia com a companheira e quatro filhos, entre eles um bebê, e quatro cachorros.

Segundo os moradores e vizinhos, a criança correu pelo condomínio gritando por socorro. Segundo eles discussões eram corriqueiras na casa. O caso é investigado pela DHBF (Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense), que apura se o ex-companheiro da vítima seria o autor do crime.