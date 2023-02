A Mãe Stephanie de Jesus Da Silva e padrasto Christian Campoçano Leitheim se tornaram réus por assassinato e estupro em 26 de janeiro de 2023 em Campo Grande. Ficou constatado que a menina sofreu estupros em datas anteriores à morte. O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, recebeu na quinta-feira (9) a denúncia. O processo tramita em sigilo de justiça. Está sendo aguardada a manifestação da defesa dos réus, para que depois aconteçam as audiências e sejam ouvidas testemunhas e os acusados.