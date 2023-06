Mãe é presa acusada de vender o próprio filho por R$ 7 mil em maternidade

O programa Balanço Geral, que foi ao ar nesta terça-feira (6) revelou uma denúncia chocante: uma mãe tentou vender seu próprio filho dentro de uma maternidade pelo valor de R$ 7 mil. A acusada foi imediatamente presa após deixar o hospital em Jaboatão dos Guararapes (PE).

Além disso, a pessoa que seria a suposta compradora da criança também foi detida, levantando suspeitas de possíveis envolvimentos de funcionários da instituição nesse esquema ilegal. De acordo com as considerações, um documento em branco foi fornecido pela maternidade, permitindo que o nome dos pais fosse preenchido fora do ambiente hospitalar.

O bebê chegou a ir até a casa da compradora, mas, quando a polícia interviu, ele foi retirado da residência e encaminhado ao Conselho Tutelar. Em depoimento na delegacia, vendedora e cliente apresentaram versões diferentes do ocorrido.