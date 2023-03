Mãe é presa após incêndio em residência no Jardim Campo Nobre em Campo Grande. Ela deixava as crianças viverem em situação insalubre e tentava apagar o fogo com os filhos dentro de casa. Os vizinhos ao perceberem o fogo entraram no local e salvaram as crianças. Uma pane elétrica causou o incêndio.

A Polícia Militar foi acionada e precisou conter a mãe das crianças. Uma das crianças apresentava uma possível marca de agressão no rosto. O menino mais novo foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado a UPA do Universitário; pois havia inalado fumaça. O Conselho Tutelar foi acionado a mãe presa e encaminhada a DEPCA.