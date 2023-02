A Polícia do RJ prendeu uma mulher, em Rio Bonito (RJ), pela suspeita dela ter mandado matar o suposto estuprador da filha dela, uma menina de 11 anos. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a prisão ocorreu na última terça-feira (21). A criança teria contado a mãe que foi estuprada por um homem. A mulher procurou os traficantes da região para contar o que havia acontecido, mas eles realizaram uma espécie de julgamento e “absolveram” o suspeito.

A mulher não ficou satisfeita com a situação e decidiu procurar criminosos de outra região para executar o suspeito que abusou da filha. Os homens mataram o suspeito a tiros.

Segundo a PCRJ, no momento em que os agentes chegaram na residência da mulher para efetuar a prisão, ela estava planejando se mudar. O caso continua sendo investigado para identificar os demais envolvidos no assassinato. As informações são do portal RicMais e Metrópoles.