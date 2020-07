TACURU-MS (Correspondente) – Mãe é socorrida após ser esfaqueada ontem (5) no rosto pela filha. A PM foi acionada para ir a Aldeia Sassoro, onde havia uma vítima de esfaqueamento. No local já havia um médico atendendo-a com um corte grave. A mulher não soube precisar o motivo das agressões. O caso segue em investigação.