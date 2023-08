Mãe é encaminhada a Delegacia de Polícia após agredir o filho de 5 anos com uma concha de cozinha em MS. Os vizinhos ouviram os choros e gritos da criança e acionaram a polícia. Aos militares a genitora relatou que bateu no filho depois que ele quebrou uma correntinha dela. A criança foi encontrada com um hematoma no ombro esquerdo. O Conselho Tutelar foi acionado.