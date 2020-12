A condutora do veículo caminhonete S-10, identificada como Fernanda, moradora de Coxim, seguia pela BR-163, 10 km da região urbana de São Gabriel do Oeste, cidade a 140 quilômetros de Campo Grande, na manhã deste domingo (29). Conforme as informações, a vitima teria perdido o controle da direção do veículo, que capotou várias vezes e foi parar nas margens da rodovia.

No veículo também estavam dois filhos de Fernanda, que sofreram ferimentos, mas não correm riscos de morte. A filha de 13 anos, teve pequenas escoriações, porém, a outra, de 5 anos, teve ferimentos graves e foi transferida para Campo Grande.

A família retornava de uma viagem do estado de São Paulo onde compraram a caminhonete. O marido de Fernanda seguia na rodovia, logo atrás do veículo em que estava a esposa, e viu o acidente.

Desolado, o esposo de Fernanda disse que não sabe o que de fato fez com ela perdesse o controle da direção. Ele acompanhou as filhas até o hospital em Campo Grande