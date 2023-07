Mãe tenta pular de prédio com filho no colo

Mãe de 40 anos surta e quase pula de prédio com o filho no Residencial Rames Tebet, em Campo Grande. A criança contou que a mãe passou a noite bebendo e tentando se jogar da sacada do 3º andar. Com medo o menino passou a noite em claro cuidando dela. E hoje pela manhã tentou pular com ele no colo. A polícia foi acionada e a avó materna buscou o neto e confirmou que a filha é usuária de drogas. A genitora foi encaminhada escoltada a UPA do Universitário. O caso foi registrado na DEPCA.