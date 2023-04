Mãe teria trocado a filha de 3 anos por drogas antes de ela ser estuprada e morta; moradores colocam fogo na ‘boca de fumo’ onde a menina foi deixada

Revoltados com a situação após uma menina de 3 anos ter sido estuprada e morta na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã, moradores do assentamento Romero Kue atearam fogo no local suspeito de funcionar uma ‘boca de fumo’. A menor teria sido deixada no local pela mãe.

As informações da imprensa local apontam que a mãe teria ‘trocado’ a filha por drogas no local, uma vez que a mesma era usuária e o traficante seria parceiro dela.

A residência foi incendiada na manhã de hoje (24), na noite de sexta-feira (21) a criança foi deixada no local pela mãe e desapareceu.

Populares deram inicio as buscas pela menina, que foi encontrada durante a tarde de sábado (22), dentro de uma casa abandonada. Ela estava enrolada em uma camisa.

O corpo da menor passou por autópsia em Assunção, capital do Paraguai, e depois foi levado até o assentamento para ser velado.

A mãe da menor e um homem foram presos pela Polícia Nacional. O caso continua sendo investigado.