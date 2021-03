Mafioso procurado há mais de 6 anos é localizado e preso por causa de seu canal de comida italiana no YouTube. Marc Feren Claude Biart foi condenado em 2014 na Itália, mas havia fugido para a República Dominicana. O suspeito pertence a “Ndrangheta” um grupo mafioso do sul da Itália. Marc foi preso na República Dominicana pela Interpol e extraditado para ser entregue às autoridades italianas.

As forças de segurança italianas e a Interpol consideram o “Ndrangheta” o grupo criminoso mais bem estruturado e influente do país. Havia uma ordem de prisão contra Biart desde de 2014 pelo crime de tráfico de drogas. Mas ele havia conseguido escapar e passou seus últimos cinco anos em países do Caribe. Primeiro Marc foi para a Costa Rica e depois para a República Dominicana. Ele e sua esposa abriram um canal de culinária italiana no YouTube. A identificação de sua tatuagem nos vídeos postados no YouTube foi determinante para sua identificação e prisão.