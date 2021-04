O Juiz Olivar Augusto Robert Coneglian, titular da 2ª Vara Criminal de Campo Grande suspendeu o processo contra Jamil Name (80) à espera de exame de saúde mental. Jamil está preso desde de setembro 2019 no presídio de Mossoró (RN) após ser alvo da Operação Omertà. O magistrado acatou o pedido da defesa na instauração de incidente de sanidade mental do acusado, que estaria senil e sem capacidade para tomar decisões. A partir da solicitação acatada o juiz decidiu interromper o andamento dos autos até sair o laudo indicando ou não a capacidade mental de Jamil Name em responder normalmente pelos crimes dos quais é acusado. Ele é indiciado em processos que vão de formação de organização criminosa, corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro, homicídio, tráfico de armas e posse ilegal de armas.