 Magistrados de MS participam de congresso nacional sobre saúde e justiça

Representando o presidente do Tribunal de Justiça de MS, Des. Sérgio Fernandes Martins, o Des. Nélio Stábile, acompanhado do juiz auxiliar da Presidência do TJ, César Castilho Marques, estão em Brasília participando do 11º Congresso Brasileiro Médico, Jurídico da Saúde (COMEDJUS). O evento acontece de 3 a 5 de setembro.

Com o tema central Princípio Constitucional da Proibição ao Retrocesso Social, Mínimo Existencial e a Judicialização dos Procedimentos Assistenciais de Saúde, o COMEDJUS é um evento nacional de grande porte, que conta com a participação de palestrantes e expositores de notável saber, discutindo temas urgentes e controversos que envolvem o exercício da medicina, a prestação dos serviços de saúde e o direito brasileiro, trazendo luz às tomadas de decisões judiciais e administrativas.