Nesta terça-feira, 13 de dezembro, no comando do 6º Distrito Naval, em Ladário, o Des. Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal de Justiça, e a juíza Luíza Vieira Sá de Figueiredo, da comarca de Corumbá, receberam a medalha Mérito Tamandaré. A distinção é entregue a pessoas e instituições que muito contribuíram com os objetivos da Marinha do Brasil.

A cerimônia de imposição da condecoração foi conduzida pelo comandante do o 6º Distrito Naval, em Ladário, vice-almirante Paulo César Bittencourt Ferreira, durante solenidade em homenagem ao Dia do Marinheiro. A data marca o nascimento do Patrono da Marinha do Brasil, Joaquim Marques de Lisboa, o Marquês de Tamandaré.

Os juízes André Luiz Monteiro e Jessé Cruciol Jr, além de outras autoridades locais de Corumbá e Ladário, prestigiaram a solenidade.