O ex-candidado ao Governo de MS, Magno Souza é solto com tornozeleira eletrônica hoje (2) após 25 dias presos. A decisão pela liberdade com a medida cautelar é do TRF3, da última sexta-feira (28). Além de Magno, outros 8 indígenas foram soltos.

Conforme a Agepen, Magno foi liberado após ter a tornozeleira eletrônica instalada nesta tarde. O uso do aparelho foi determinado pela Justiça Federal em medida cautelar.

No entanto, mesmo com a decisão expedida no dia 28 de abril, o equipamento só foi instalado quatro dias depois. Magno permaneceu detido na PED.

A DPU (Defensoria Pública da União), que representa os indígenas, trabalha para que a medida cautelar imposta pela Justiça seja derrubada porque argumenta que Magno vive em uma retomada, sem energia elétrica, e não teria como recarregar o aparelho.

Isso porque manter o item de monitoramento carregado é de responsabilidade de todo detido que tem a liberdade concedida mediante o uso da tornozeleira.

A defensoria argumenta que mesmo que for solto, Magno pode acabar voltando ao presídio, uma vez que o aparelho poderá perder a carga.