Maiara e Maraisa quebram o silêncio e explicam ausência em tributo a Marília Mendonça.

Após a repercussão sobre a ausência no “This Is Marília Mendonça” e o fato de Dona Ruth ter deixado de seguir Maiara e Maraisa nas redes sociais, a dupla sertaneja decidiu se pronunciar sobre o ocorrido nesta quarta-feira (31). O tributo será uma homenagem à Rainha da Sofrência, que faleceu em 2021.

Segundo comunicado oficial publicado pela assessoria das artistas, a dupla não estará presente por não se sentir “capaz” de retornar ao Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, onde começaram a turnê “Festa das Patroas”.

“Tem muita gente questionando nossa ausência no THIS IS MARÍLIA MENDONÇA. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a turnê *Festa das Patroas*, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas”, diz trecho do comunicado.

“Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos. Não temos dúvida de que será um evento lindo e terá todo nosso apoio”, completou a dupla.

A mãe de Marília Mendonça deixou de seguir a dupla sertaneja depois que as irmãs disseram que não participariam da homenagem.

Marília Mendonça

Marília Mendonça faleceu tragicamente em um acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021. Ela estava a caminho de um show em Caratinga, Minas Gerais, quando a aeronave em que viajava teria supostamente se chocado com fios de alta tensão e caído.