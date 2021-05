Dourados(MS) – Durante patrulhamento pela área central da cidade, uma das equipes do policiamento de Trânsito do 3º Batalhão da PM de Dourados flagrou um motociclista conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 Titan de cor vermelha, com placa de Dourados, “ziguezagueando” na via e fechando outros veículos, colocando em risco a própria integridade física.

O fato ocorreu na área central da cidade e de imediato foi abordado pela equipe policial.

Durante a vistoria do veículo, o condutor disse aos policiais que poderiam fazer o que quisessem com a moto pois era “enroladinha”.

(enroladinha – veículo que se paga valor muito abaixo do mercado por estar com dividas altas junto aos órgãos de trânsito ou até mesmo em busca e apreensão por processos judiciais)

O fato é bastante recorrente de pessoas conduzirem veículos sem a menor condição de trafegar pelas vias urbanas da cidade, bem como com dividas de um período longo de tempo junto ao DETRAN, tanto de multas quanto de licenciamento.

No caso em tela, foi constatado que a motocicleta possuía dividas quanto ao licenciamento desde 2016 e multas urbanas e ainda, desprovida de sistema de sinalização como setas e lanternas, o que facilita muito as ocorrências de acidente.