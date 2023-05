Em 2023, o movimento Maio Amarelo comemora 10 anos de criação e tem como tema “Escolha a Vida”. O “Maio Amarelo” visa promover a educação de trânsito e sensibilizar a população para a adoção de um comportamento seguro, além de trazer esclarecimentos sobre o perigo da associação “Álcool e Direção” e o uso de substâncias psicoativas ao dirigir um veículo.

Segundo dados do Detran-MS, em 2022, foram registrados no Estado 6.441 acidentes, envolvendo 11.806 veículos. Neste período, houve 8.409 feridos e 27 mortes. Os números refletem a necessidade de escolhas seguras no trânsito.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS) apoia esta Campanha.

CBMMS – NÓS SOMOS POR VOCÊ