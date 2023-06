Maior cidade do interior de MS, Dourados recebe encontro regional do PPA nesta sexta-feira

O município de Dourados é sede do segundo encontro regional para discussão do PPA (Plano Plurianual) de Mato Grosso do Sul, que estabelece o planejamento das ações do Governo do Estado para os próximos quatro anos.

O evento será na sexta-feira (23), das 13h30 às 17h, no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Os encontros regionais são realizados para popularizar e democratizar a gestão. A primeira reunião ocorreu na terça-feira (20), em Três Lagoas.

“O Governo está insistindo para o cidadão participar, para que o trabalho seja democrático e ajude a desenvolver a nossa região, a dar mais saúde, educação, tirar as pessoas da linha de pobreza e faixa de risco, evitar a fome. E garantir também, desenvolvimento sob o aspecto de estradas, de atração de empresas, criação de emprego, capacitação da mão de obra”, explicou o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira.

Os encontros regionais, que tiveram início na terça-feira (20) e seguem até o dia 7 de julho, serão realizados também em Campo Grande e nos municípios de Bonito, Coxim, Corumbá e Naviraí, além de Dourados e Três Lagoas.

Nesta etapa, o governo recebe a contribuição da população sul-mato-grossense que indica quais políticas públicas e ações devem ser priorizadas nos municípios e no Estado. “Se a população participa o Estado tem mais chances de acertar nas suas políticas. O PPA é revisado anualmente, mas o grande planejamento acontece agora no primeiro ano de Governo. Então é a oportunidade do cidadão se envolver mais com a área pública, participar e fazer suas considerações”, disse Nogueira.

Instrumento para planejar

O PPA é importante para o planejamento e gestão das políticas públicas, permitindo maior transparência, participação da sociedade e eficiência na alocação de recursos públicos. O Plano é um instrumento de planejamento governamental que define as prioridades e diretrizes de ações do governo para o período de quatro anos e uma das suas etapas é a escuta social.

O ciclo de sete encontros nas cidades-sedes vai envolver todos os municípios do Estado, para que a população participe das discussões e também dê sugestões para o PPA.

A oportunidade de a sociedade participar, opinar e indicar as áreas que necessitam de mais atenção para a melhoria da qualidade de vida. A escuta pode ser feita de várias maneiras. Para o PPA do Governo de MS está disponível um canal online, desenvolvido pela STI e também as sete grandes reuniões – uma na Capital e seis no interior do Estado.

“De uma forma objetiva o cidadão pode expressar quais seriam as reais necessidades para sua região, cidade, e aquilo que o Governo do Estado poderia oferecer. Então, ter no PPA a participação social, e com isso o Estado destina mais justamente os seus recursos. Se a sociedade se omite, perde uma grande oportunidade de ajudar o Governo a acertar”, finalizou o secretário-executivo.

Na última PPA, elaborada em 2019, foram realizadas cinco reuniões – uma na Capital e quatro no interior. Desta vez a quantidade de encontros regionais aumentou, para que a população tenha maior envolvimento e representatividade.

Encontros regionais

As próximas reuniões serão em Bonito (27), Coxim (30), Corumbá (3/7) e Naviraí (5/7). Em Campo Grande o encontro será no dia 7 de julho, das 13h30 às 17h, no auditório da UEMS.

A participação da sociedade também pode ser feita por meio do endereço eletrônico http://voceparticipa.ms.gov.br/.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Foto destaque: Prefeitura de Dourados