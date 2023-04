Maior jejum de vitórias da Libertadores acaba depois de 11 anos e 30 jogos

Teve fim nesta quinta-feira (20) o maior de jejum de vitórias da história da Copa Libertadores da América. Fora de casa, o Alianza Lima-PER venceu o Libertad-PAR por 2 a 1. O triunfo foi o primeiro do time peruano na competição continental em 11 anos.

Neste período, foram 30 jogos, sendo 24 derrotas e seis empates. O recorde negativo foi estabelecido ainda em 2020, quando o clube peruano superou a marca anterior, do Deportivo Galicia. O conjunto venezuelano ficou 21 partidas sem vencer, entre 1968 e 1975.

O resultado desta quinta afeta a situação de dois times brasileiros. Com a vitória, o time peruano lidera o Grupo G da Libertadores, com quatro pontos em dois jogos. Em segundo vem o Athletico-PR, com os mesmos quatro pontos, mas atrás por ter marcado menos gols como visitante. O Libertad ocupa a terceira posição, com três pontos, enquanto o Atlético-MG está na lanterna, ainda sem pontuar.