A revista “Boca do Povo” começa operar a partir de segunda-feira (10/07) com mais uma viatura para atender as cidades interioranas. Atualmente a publicação está presente em 79 cidades sul-mato-grossenses. Semanalmente são 25 mil exemplares que chegam aos leitores, além do setor digital com o site www.bocadopovonews.com

O Deptº do Interior visa tornar mais ágil e dinâmico o atendimento aos nossos clientes interioranos fazendo a interface Interior/Capital.