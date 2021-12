Ação promovida pelo Governo do Estado, por intermédio das Secretarias de Saúde (SES) e de Educação (SED), vacinou mais de 13 mil adolescentes no período de 29 de novembro – quando a campanha de vacinação dos estudantes foi lançada até 7 de dezembro, data do Dia “D” de imunização, que mobilizou 82 “postos” situados em unidades escolares da Rede Estadual de Ensino nos 79 municípios do Estado. Cerca de 40 mil não haviam tomado a primeira dose e 110 mil não havia retornado para tomar a segunda dose de reforço.

Segundo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a parceria com a Secretaria de Estado de Educação foi para realizar a busca ativa daqueles estudantes que ainda não haviam tomado nenhuma dose de vacina ou que não haviam retornado para tomar a segunda dose de imunizante contra a Covid-19.

“Com esta campanha conseguimos atender 13.360 estudantes das redes públicas e privadas do Estado durante o período da campanha, somente nesta terça-feira (7), 3.433 adolescentes foram vacinados no Dia ‘D’. Mas a apesar desta campanha ter encerrado, pedimos ao pais ou responsáveis que levem os seus filhos até uma unidade de saúde para que possam estar protegidos contra as variantes do Coronavírus”.

A secretária de Estado de Educação, Cecilia Motta, lembra a vacinação foi trabalhada nas todas as escolas das redes estadual e municipal de ensino. “É na escola que a gente tem que fazer essa conscientização, baseado em evidências científicas. Assim, encaminhamos para todos os secretários municipais de educação essa orientação, para trabalharem a questão da vacinação por área de conhecimento e esta ação ocorreu do dia 29 de novembro a 6 de dezembro. Foi uma a fala do jovem para o jovem com publicação inclusive, pelas redes sociais. O jovem precisa entender que a vacina tem que ser tomada para minimizar a questão da pandemia do Coronavírus em nosso Estado”.

PARA QUEM AINDA NÃO TOMOU A VACINA?

Para aqueles que ainda não tomaram a vacina contra a Covid-19 podem procurar uma unidade de saúde e apresentar os seguintes documentos: CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), desde que acompanhado pelos pais ou responsável legal.