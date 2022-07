Para quem está a procura por uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab/MS tem disponíveis 2.741 vagas de emprego com carteira assinada em várias cidades do Estado. Só em Campo Grande são 1.053 oportunidades.

Na Capital, o maior número de vagas disponíveis é para pedreiro, são 68 ao todo. Também há 63 vagas para servente de obras, 41 para auxiliar de linha de produção e para vendedor pracista, e 33 para atendente de lanchonete.

No interior, as oportunidades se dividem entre Amambai, Corumbá, Dourados (264), Naviraí (87), Ponta Porã (59), Sidrolândia (113) e Três Lagoas (31). A lista completa com as vagas ofertas por municípios pode ser conferida neste link: http://www.funtrab.ms.gov.br/lista-de-vagas-em-destaque/

Os interessados nas oportunidades podem acessar o aplicativo “MS Contrata+” pelo celular e assim agendar atendimento na cidade de interesse. Posteriormente, devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho.