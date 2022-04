A última sexta-feira de abril começou movimentada no Paço Municipal. É que 571 candidatos do Concurso Público de Provas para o Cargo de Guarda Civil Metropolitano – 3ª Classe – devem entregar hoje a documentação necessária para a quinta e penúltima fase do certame: a de Investigação Social.

Jean Chagas Lopes, de 26 anos, formado em Agronegócio, decidiu fazer o concurso da Guarda na busca de estabilidade. “Moro aqui em Campo Grande, então é um concurso que continuarei perto da minha família. Acho que a instituição é séria, vemos que a frota é nova, que os profissionais são capacitados e quero entrar para seguir carreira”, diz.

Já a administradora Ômega Gonçalves de Miranda, de 33 anos, diz que já fez outros concursos, mas é a primeira vez que foi chamada. “Já fiz o da PM anteriormente, mas não passei no TAF, não fui classificada. Me identifico com a segurança pública e vejo uma oportunidade. É uma boa instituição, tem plano de carreira e aqui poderei ter estabilidade financeira para cuidar da minha família”, diz a mãe de um menino de 3 anos.

O secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, explica que o Concurso da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, realizado através do Instituto Selecon, está chegando à quinta fase que é extremamente importante por fazer a investigação social dos candidatos.

“Os candidatos aprovados nas fases anteriores estão entregando toda a documentação pessoal para que uma comissão de avaliação possa verificar se todos os documentos estão adequados, todas as certidões estão adequadas e permitam que possam passar para a fase final que é o curso de formação”, explica.

Já o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, fala da importância do concurso público para a segurança municipal. “Representa a reposição de parte do efetivo defasado – em torno de 30%. Também irá oxigenar o quadro com novos servidores, parte deles com nível superior”.

O recebimento de documentação dos participantes do Concurso Público de Provas para o Cargo de Guarda Civil Metropolitano – 3ª Classe da GCM – iniciou às 7h30 e vai até as 17h30 desta sexta-feira, no Teatro do paço Municipal – localizado na Av. Afonso Pena 3.297, Centro.

O edital do concurso foi publicado em 15 de dezembro de 2020 e teve mais de 15 mil inscritos. Foram disponibilizadas 273 vagas, com salário de R$ 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00.

As vagas são para a 3ª Classe e são critérios exigidos para o candidato: Ensino Médio Completo, Habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima exigida para homens de 1,65 e para mulheres de 1,60.

O Concurso Público está sendo realizado em 6 etapas: 1ª. Prova Objetiva; 2ª. Prova de Aptidão Física; 3ª. Avaliação Psicológica; 4ª. Exame médico e toxicológico; 5ª. Investigação Social; 6ª. Curso de Formação Técnico-Profissional