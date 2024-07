Mais de 600 crianças foram atendidas no primeiro ano de parceria entre Sistema Famasul e AACC/MS

Desde 2017, o Senar/MS leva atendimento médico gratuito à população rural através do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural. O objetivo é ajudar a prevenir e combater o câncer no campo. Em 2023, um grande passo foi dado neste propósito com a assinatura de um termo de cooperação com a AACC/MS para oferecer o mesmo suporte às crianças.

“Este é um dos nossos programas de Promoção Social, que leva qualidade de vida aos moradores do campo. Pessoas que muitas vezes não tem condições de ir até a cidade buscar por um atendimento médico. Com estes atendimentos, nossos médicos especialistas são capazes de identificar casos suspeitos e dar encaminhamentos necessários. Esperamos não encontrar casos da doença, mas se houver, também estamos contribuindo para um diagnóstico precoce que aumenta as chances de cura do paciente.”, afirma Marcelo Bertoni, presidente do Sistema Famasul.

O Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural leva semanalmente médicos e enfermeiros aos municípios de Mato Grosso do Sul com diversas especialidades como urologia, ginecologia, oftalmologia, dermatologia e agora, pediatria. Neste primeiro ano com atendimento infanto-juvenil, 644 crianças já passaram pelas consultas médicas e 3 casos suspeitos foram encaminhados.

“Nós estivemos em 37 municípios com uma adesão infantil muito grande. A boa notícia é que não tivemos nenhum caso de câncer infantil até agora. A ideia é continuar esse trabalho para caso necessário, a chance de cura seja oferecida o mais breve e ao maior número de crianças possível.”, comenta Lucas Garcia, gerente educacional do Senar/MS.

A parceria com a AACC/MS prevê o encaminhamento de casos suspeitos de câncer infantojuvenil, detectados nas ações, para que a associação dê continuidade aos tratamentos junto a unidades de saúde do estado.

“A parceria fez com que as famílias passassem a olhar para seus filhos com mais cuidado e preocupação. A equipe do Senar tem oferecido atenção e carinho às famílias, refletindo o compromisso da sociedade com a causa e com a cura do câncer infantojuvenil.”, diz Regina Filipini, das relações institucionais da AACC/MS.

Para a coordenadora de assistência ao beneficiário da AACC/MS, o trabalho torna o assunto cada vez mais acessível, principalmente, em áreas mais afastadas do estado.

“A parceria com o Senar/MS abriu muitas portas para o atendimento pediátrico, inclusive na área da oncologia. Enquanto instituição, mostramos os serviços oferecidos pela AACCMS e o caminho seguido para que crianças e adolescentes sejam atendidos e regulados o quanto antes. O câncer não espera, e essa é uma preocupação constante da nossa instituição.”.

A caravana da saúde do Senar/MS chega aos municípios através de um cronograma fechado com o Sindicato Rural e a Secretaria Municipal de Saúde. Quer saber quando sua cidade será contemplada? Entre em contato com o Sindicato Rural do seu município.

Créditos: Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Michelle Machado