A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Bem-estar Animal, realizou a sua primeira feira de adoção de cães e gatos. Com 75 cães e gatos adotados, muitas famílias saíram felizes da feira. Os adotantes, além de levar um novo integrante para família, também receberam uma cesta com um kit completo para os primeiros cuidados. A ação tem o objetivo de oferecer um novo lar aos animais, com tutores responsáveis, que vão cuidar e dar amor aos bichinhos. Todos os animais que foram adotados foram provenientes de resgates, abandono e estavam em situação de acolhimento por protetores independentes.

O prefeito Marquinhos Trad ressalta que a atual gestão também tem um olhar especial aos animais de estimação. “Pela primeira vez, Campo Grande possui uma Secretaria do Bem-Estar Animal, porque cuidar dos pets não é somente bom para eles, mas para muitas pessoas também, porque ganham um companheiro. Iniciativas como essa servem para trazer oportunidade para quem busca adotar um pet”.

A subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo, comentou sobre o sucesso da feira. “A feira de adoção foi um sucesso. Todos os cães e gatos disponíveis foram adotados. A adoção por um tutor responsável faz com que esses animais escapem do possível abandono e maus-tratos. É mais uma forma de proteger nossos bichinhos e ajudar a desafogar os lares temporários e abrigos dos protetores independentes”, ressalta.

A Ermelinda Rodrigues levou alguns animais para ação. “Tenho muitos animais em casa e não tenho como ficar com todos eles. Os animais que trouxe foram deixados na porta de casa, pois sabem que faço resgates e então sempre são deixados lá. Esse tipo de ação é importante, pois há muitos animais abandonados e tem gente que faz muita crueldade com os animais”, comentou.

Quem adota na feira assina um termo de adoção responsável e tem um acompanhamento da equipe da subsecretaria para que seja efetivamente uma adoção responsável. Além de levar o pet já vermifugado, vacinado contra a raiva e com castração garantida.

A próxima feira já está marcada para o próximo mês no dia (26) de junho, sempre no último sábado do mês. Acontecerá no estacionamento do Paço Municipal com início às 9h até às 13h. As Ongs e Protetores que queiram participar das feiras podem entrar em contato pelo telefone 2020-1397 ou através do e-mail atendimento.subea@segov.campogrande.ms.gov.br