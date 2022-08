O maior evento esportivo da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), a Corrida Noturna reuniu atletas amadores e profissionais de todo o Estado na noite de quinta-feira (11).

Os atletas percorreram trechos de 2, 5 e 10 quilômetros, com saída e chegada na frente da OAB/MS e após a corrida, foi realizada uma grande festa em comemoração ao Dia da Advocacia.

O Presidente Bitto Pereira parabenizou os advogados pela data, ressaltando o incentivo ao esporte e o sucesso do evento. “Esse 11 de agosto foi um dia muito especial para a OAB de Mato Grosso do Sul. T ivemos um belíssimo evento que possibilitou a prática esportiva e a confraternização da classe. Mais de 550 atletas participaram da corrida e cerca de 1 mil pessoas na festa. Como em todos os eventos que estamos fazendo, tivemos uma ação social com a participação do projeto pernas solidárias, que faz um lindo trabalho esportivo e que tem nosso total apoio”.

Não faltou solidariedade na competição. No projeto “Pernas Solidárias” voluntários emprestam suas pernas conduzindo triciclos adaptados para que pessoas com alguma dificuldade de locomoção possam participar. “É um projeto que visa a inclusão, a prática do esporte, em especial nas corridas de rua, de pessoas com algum tipo de deficiência. Nós tentamos oferecer essa oportunidade, com muito amor e carinho, de eles poderem participar e se sentirem incluídos por meio de triciclos adaptados”, disse Danielle David, uma das integrantes e Coordenadoras do projeto.

Ao longo do percurso, foram disponibilizados pontos de hidratação para os competidores, bem como assistência em saúde, caso necessário, e frutas na chegada.

Ao final, independente da colocação, todos os corredores foram presenteados com uma medalha de participação, e os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféu e premiação em dinheiro.

Para o organizador da Bolt Realizações, Carlos Porto, foi um momento de convívio e um incentivo importante aos participantes. “Diversos segmentos participaram da Corrida, não apenas advogados, mas atletas amadores e profissionais, bem como assessorias esportivas do Estado. O evento possibilitou uma interação entre as pessoas da sociedade e a OAB, como uma Casa da Cidadania. O evento entra no calendário e cria mais um marco no ambiente de corridas do Mato Grosso do Sul”.

Após a corrida, uma verdadeira festa recebeu os atletas, advogados e familiares com shows de bandas, duplas, DJ e uma praça de alimentação com comidas e bebidas.

A Secretária-Adjunta Janine Delgado agradeceu a participação dos atletas e parceiros. “Nossa gratidão por todos os atletas que participaram, nossos parceiros, organizadores e todos que puderam vir à nossa festa. Fizemos uma linda festa e o sentimento hoje é de dever cumprido. Esperamos que todos tenham aproveitado a festa e a estrutura do evento. Mas as comemorações não acabaram, dia 20 será nosso Baile da Advocacia e estão todos convidados”.

Veja aqui a classificação final:

