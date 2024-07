Mais um grupo de técnicos do Senar/MS viaja para ajudar produtores rurais do RS

Mais um grupo de profissionais da ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) do Senar/MS viajou, nesta terça-feira (02), de Campo Grande, rumo ao sul do país, para ajudar produtores rurais gaúchos na retomada de suas atividades no campo, nas áreas mais atingidas pelas enchentes.

Dessa vez, mais 12 técnicos farão parte da chamada “SuperAção”, iniciativa da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) em parceria com federações, que tem objetivo de direcionar profissionais de diversas áreas para contribuir na reconstrução do agro do Rio Grande do Sul.

Somando com o primeiro grupo de técnicos do Senar/MS que embarcou em 25 de junho, são ao todo 19 profissionais com atuação nas cidades mais afetadas pelas chuvas.

As equipes de técnicos prestam auxílio a produtores, prioritariamente, das cadeias produtivas da suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite.

“Receber esse convite para ajudar produtores do Rio Grande do Sul é uma honra. Vejo como uma grande oportunidade de ajudar pessoas que estão precisando muito nesse momento. Sou filha de gaúchos, neta de gaúchos, e é uma forma de retribuir toda educação que recebi deles, agora compartilhando conhecimento e experiência de atuação no agro. Sou grata pelo Senar/MS por me proporcionar isso”, disse a supervisora de campo Marina Nicolai.

Integram essa segunda leva os técnicos em agropecuária Willian André Peixoto, Gilmar Diell, Mauro Sérgio Leite e Klaus de Rezende, os engenheiros agrônomos Tauã Ferreira, Kennhides Martins e Marina Nicolai, o técnico agrícola Marcos Eduardo Souza, os zootecnistas Estácio Lopes e Rafael Eduardo Martins, e os médicos veterinários Marcelo Reis e Marcelo Abelini.

A atuação dos técnicos deve durar cerca de 30 dias, com direcionamento e auxílio da Farsul (Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul) e o Senar/RS. Eles serão distribuídos nos municípios de Santa Maria, Santa Cruz, Caxias do Sul, Passo Fundo e Soledade.

A ação conta com 300 técnicos de campo e instrutores com expertise no atendimento a campo nas mais diversas cadeias produtivas, atuando diretamente no diagnóstico de situação, restabelecimento das propriedades e apoio no retorno das atividades produtivas. O objetivo é ajudar aproximadamente 1.200 produtores rurais na melhoria do solo, área de mecanização agrícola e construções rurais.

CRÉDITOS: FAMASUL