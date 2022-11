A partir desta quarta-feira (9) mais duas especialidades serão oferecidas através do serviço de teleinterconsulta em Campo Grande. A partir de agora, a população terá o acesso a especialidades como infectologia e gastroenterologia facilitado, uma vez que os pacientes que aguardam por agendamentos nestas especialidades poderão ser atendidos na atenção primária.

O serviço consiste em prestar o atendimento a pacientes que necessitam de um acompanhamento com especialista na própria unidade básica, uma vez que ela teria a estrutura necessária para monitorar o paciente. “Através desta modalidade, conseguimos, além de reduzir as filas de espera, dar uma melhor formação ao residente que está sendo orientado pelo profissional”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Ao todo, são cinco especialidades oferecidas nas nove unidades que fazem parte do Laboratório de Inovação na Atenção Primária em Saúde (INOVAAPS). Os pacientes também podem ter consultas nas áreas de nefrologia, cardiologia e psiquiatria.

Através da web conferência, o profissional de saúde utiliza atendimento compartilhado entre paciente, médico assistente e especialista. O paciente marca a consulta no seu posto e o médico da unidade acompanha a consulta virtual. A Teleinterconsulta começou em dezembro do ano passado em duas unidades e hoje já acontece em nove com o serviço implementado nas especialidades de cardiologia e psiquiatria.

O serviço já acontece nas Moreninha, Tiradentes, Batistão, Coophavilla, Santa Emília, Itamaracá, Vida Nova, Noroeste e Oliveira e estuda-se a possibilidade ampliar para as outras 63 unidades e incluir outras especialidades.