Mais uma vitória! Governo do estado abrirá 540 vagas na PM e Bombeiros após incansável luta de Coronel David

A segurança pública de Mato Grosso do Sul recebeu um reforço expressivo com a publicação de um decreto pelo governador, Eduardo Riedel (PSDB), no Diário Oficial desta sexta-feira (16). A ampliação do número de vagas em três concursos públicos para o Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar do estado marca um avanço significativo na valorização e fortalecimento das forças de segurança, resultado de uma articulação bem-sucedida liderada pelo deputado estadual Coronel David (PL).

O decreto inclui a convocação de 500 remanescentes do concurso de soldados da Polícia Militar, distribuídos entre 385 vagas para ampla concorrência, 100 para cotistas negros e 15 para cotistas indígenas. Esse incremento vai fortalecer o efetivo da PM e aumentar a presença de policiais militares nas ruas a fim de prevenir e evitar a ocorrência de crimes.

“Segurança pública é prioridade máxima. Este reforço no efetivo é essencial para uma segurança melhor ao cidadão”, afirma o deputado.

Conhecido por sua defesa incansável das causas militares, Coronel David esteve à frente das negociações entre as classes representativas e o governo do estado, garantindo que as necessidades da categoria fossem ouvidas e atendidas.

“Quero expressar meu profundo agradecimento ao Eduardo Riedel, que demonstra mais uma vez seu compromisso com o fortalecimento das forças de segurança do estado”, comemora o deputado.

Além da convocação dos remanescentes, o deputado recentemente intermediou uma importante vitória para os militares: o retorno dos sete níveis salariais, uma demanda antiga da categoria que foi prontamente atendida pelo governador.

O decreto também ampliou as vagas para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, com 15 novas convocações, e para o concurso de oficiais da Polícia Militar, com mais 25 vagas.

“Agradeço pela parceria e pela confiança em nosso trabalho de articulação, que continua focado em valorizar aqueles que dedicam suas vidas à segurança de todos nós”, finaliza o deputado.