Após uma coletiva de imprensa na segunda-feira (28) onde foram relatados os indiciamentos do ginecologista (67) acusado de assediar pacientes em Campo Grande mais duas vítimas procuram a polícia. O médico atua área há pelo menos 40 anos e já respondeu por processo pelo mesmo fato, mas foi absolvido.

De acordo com a Delgada Maíra Pacheco, da DEAM outras duas vítimas se encorajaram após as noticias vinculadas do indiciamento do médico e procuraram a Delegacia para fazer a denúncia.

O Ginecologista é investigado por assediar sexualmente as pacientes. E após o indiciamento do MPMS uma denúncia pode ser oferecida contra o profissional da saúde.

INVESTIGAÇÃO

As investigações demostraram que o ginecologista não via os assédios às pacientes e colegas de trabalho como crime. Desta foram tratava o fato como algo normal durante a consulta. Segunda as Delegadas da DEAM os relatos das vítimas são parecidos. Ele passava as mãos nas mulheres e fazia questionamentos de cunho sexual, constrangendo as pacientes.