Major Pablo é campeão do torneio de xadrez realizado em Nova Andradina

No dia 06 de maio, foi realizado o “1º Torneio de Xadrez entre Amigos do Vale do Ivinhema”, cujo patrocínio foi feito pela Prefeitura de Nova Andradina, através da Fundação de Esporte e Lazer, o qual reuniu 43 enxadristas no total. A competição foi realizada no sistema suíço, no qual todos participantes disputaram cinco rodadas e o vencedor foi aquele que somou mais pontos.

Com 4,5 pontos de um total de 5 pontos, o Major Pablo Diego sagrou-se campeão do torneio, sendo o segundo colocado Jorge Jodai, com 4 pontos, e o terceiro colocado Orlando Silvestre, também com 4 pontos. O comandante local dos bombeiros empatou 1 partida e ganhou 4 jogos.

O oficial dos bombeiros ficou em primeiro lugar nos últimos quatro torneios que participou em Nova Andradina, tendo vencido também os três últimos torneios realizados na cidade, em 2018 e em 2019 e em 2022 (devido à pandemia, em 2020 e em 2021 os jogos não foram realizados).

O xadrez é um esporte considerado de nível complexo cujos benefícios para a cognição já foram comprovados por diversos estudos, pois desenvolve atividades como memória, concentração, planejamento e tomada de decisões. Além disso, pesquisas tem comprovado também que a prática de xadrez ao longo da vida ajuda a prevenir a doença de Alzheimer, entre outras doenças.

De acordo com o bombeiro militar campeão, “o xadrez é um jogo de estratégia e resiliência no qual você tem que estudar seu adversário, descobrir suas fragilidades táticas e, aí neste momento, analisando as consequências, você explora as debilidades para conseguir vencer”. Ganhando adeptos em todo o mundo de forma crescente, o xadrez é um esporte que tem se popularizado cada vez mais em todas faixas etárias. Mas, o oficial lembra que, como em qualquer jogo, é preciso saber lidar com as emoções e saber tanto ganhar quanto perder.