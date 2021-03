A prefeitura de Campo Grande divulgou nesta terça-feira (16), o Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) que detectou dois bairros com risco de infestação pelo mosquito e 39 em situação de alerta. Diante os dados, o vereador William Maksoud lembrou a importância em manter cuidados para evitar a proliferação do Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

“Toda essa situação com a pandemia do COVID-19 tem nos deixado preocupados, mas não podemos esquecer certos cuidados básicos que evitam outro inimigo que é o mosquito Aedes. É fundamental ter atenção com acúmulo de água em plantas, garrafas, pneus ou mesmo em tampinhas. Caso seja necessário, proteja janelas e o ambiente”, lembrou Maksoud.

Segundo a pesquisa, as regiões onde houveram o maior índice de infestação predial (IPP) foram Vida Nova e Azaléia, onde foram vistoriadas 237 residências e 215 imóveis, respectivamente. “No primeiro bairro, o IPP está em 5,1 e no segundo em 4,2; qualquer valor acima de 3,9 já é considerado risco pelo Ministério da Saúde”, afirmou a prefeitura.

Além disso, outros 39 bairros receberam a classificação de alerta por apresentar índices superiores a 1. “Ou seja, de todos os imóveis vistoriados nestes locais, pelo menos 1% deles apresentava focos do Aedes. Dentre esse grupo, o bairro que teve a maior quantidade de imóveis vistoriados foi o Estrela do Sul, que apresentou infestação em 1,4% dos 488 imóveis visitados”, explicou a administração municipal.

Para ajudar a combater Aedes aegypti, o serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê – tem circulado por toda Campo Grande. Nesta quarta-feira (17) ele passará por 19 bairros, sendo eles: Alves Pereira, Bandeirantes, Caiobá, Carandá Bosque, Jardim Centro Oeste, Chácara Cahoeira, Coophavilla, Jardim Leblon, Los Angeles, Maria Aparecida Pedrossian, Vila Margarida, Mata do Segredo, Moreninhas, Jardim Noroeste, Nova Lima, Piratininga, Pioneiros, Tijuca e Tiradentes.