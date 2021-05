Acompanhar as ações do poder Executivo é uma das funções de um vereador e William Maksoud tem se mostrado atento aos trabalhos da prefeitura de Campo Grande, principalmente em prol do combate da COVID-19. Neste sábado (1º), apesar do feriado do Dia do Trabalho, o parlamentar ressaltou que haverá vacinação e reforçou que alguns grupos precisam realizar o cadastro de identificação prévia.

Segundo informações divulgadas pela prefeitura, neste 1º de Maio, pessoas que tenham entre 57 e 58 anos e possuam algumas das comorbidades ou condições listadas no Plano Nacional de Imunização (PNI) também poderão tomar a primeira dose da vacina contra Covid-19. Além deste público, receberão as doses os trabalhadores da educação e de assistência social a partir dos 55 anos, trabalhadores do transporte coletivo urbano, limpeza urbana com 18 anos ou mais e os da saúde com 33 anos ou mais.

“Para a imunização destes grupos, é necessário a realização do cadastro de identificação prévia, uma vez que há a obrigatoriedade de comprovar através de laudo ou outro documento que a pessoa pertence ao público em questão. O cadastramento é feito no site vacina.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg”, frisou a prefeitura.

Maksoud ressaltou a atenção para o cadastro prévio e parabenizou o empenho dos profissionais de saúde que, incansavelmente, vem lutando para salvar vidas. “Fiquem atentos ao cadastro que é feito de forma online. Além disso, ressalto toda a nossa gratidão e respeito por esses heróis. Precisamos fazer a nossa parte e contribuir para o combate desse vírus. Parabéns também a prefeitura em nome do prefeito Marquinhos Trad, aos servidores da Secretaria de Saúde e ao Dr. José Mauro”, comentou Maksoud.

Das pessoas com comorbidades, apenas as que se enquadram na lista elencada pelo PNI poderão se vacinar neste sábado, são elas:

•

Diabetes mellitus;

•

Pneumopatias crônicas graves;

•

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

•

Hipertensão arterial estágio 3;

•

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

•

Insuficiência cardíaca (IC);

•

Cor-pulmonares e Hipertensão pulmonar;

•

Cardiopatia hipertensiva;

•

Síndromes coronarianas;

•

Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias;

•

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

•

Arritmias cardíacas;

•

Cardiopatias congênita no adulto;

•

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

•

Doença cerebrovascular;

•

Doença renal crônica;

•

Imunossuprimidos;

•

Hemoglobinopatias graves;

•

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40;

•

Cirrose hepática.

Locais de vacinação:

7h30 às 16h45

•

Drive-Thru Ayrton Senna

•

Drive-Thru Albano Franco

•

Drive-Thru Cassems

•

Guanandizão

7h30 às 16h30

•

IMPCG

Unidades de saúde

7h30 às 16h45h