A Prefeitura de Campo Grande informou que vai inaugurar nesta quarta-feira (7) mais um ponto de imunização contra a Covid-19 em sistema drive-thru. A estrutura está sendo montada no Centro de Exposições Albano Franco, localizado nos Altos da Avenida Mato Grosso. O vereador William Maksoud que acompanha as ações para a prevenção e combate do Coronavírus, parabenizou o plano do Executivo, que se tornou referência em todo o país.

“Campo Grande tem sido destaque nacional na vacinação contra a COVID-19, com organização, planejamento estratégico e segurança. A prefeitura espalhou dezenas de postos em toda a cidade e tem criado novos locais para imunização, permitindo que o fluxo de pessoas seja mais amplo, dando também celeridade a todo o processo. Parabéns ao Prefeito Marquinhos Trad; ao secretário de saúde, Dr. José Mauro, e principalmente a todos os profissionais que atuam na linha de frente dessa pandemia. Juntos iremos vencer esse vírus”, salientou Maksoud.

Segundo expectativa da Sesau, inicialmente, o local terá capacidade de vacinar 2 mil pessoas por dia, podendo ser ampliado dependendo da necessidade. “Assim como no Parque Ayrton Senna, o drive-thru Albano Franco deve funcionar diariamente, das 7h30 às 17h”, explicou a prefeitura em nota oficial. Conforme a gestão municipal, atualmente, Campo Grande conta com mais de 50 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos.