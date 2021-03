O vereador William Maksoud teve mais uma reivindicação atendida: a pavimentação asfáltica e drenagem das águas pluviais na avenida Solon Padilha, região do Polo Empresarial Oeste e próximo aos bairros Nova Campo Grande, Jardim Carioca e Serradinho. A solicitação foi apresentada à Câmara Municipal de Campo Grande em 24 de Abril de 2018.

Conforme explicação apresentada pelo parlamentar na época, “moradores e empresários da região, reclamavam que sofriam com os transtornos da falta de asfalto, com ruas intransitáveis pelo grande lamaçal e vários buracos e ainda pelas enxurradas que invadiam algumas residências, representando um problema social, gerando inúmeras reclamações”, justificou Maksoud. Segundo a prefeitura, a pavimentação da pista suplementar da Avenida Solon Padilha se estende por 1,2 km, a partir da rotatória com a Avenida Jamil Nahas até a Anne Salim Saad. A região é um dos acessos onde estão instaladas 53 empresas.

Conforme divulgado pelo Executivo, também estão previstas a pavimentação da Anne Salim Saad e do prolongamento da Avenida 7 (desde a Jamil Nahas) por onde se chegará aos bairros Nova Campo Grande, Jardim Carioca e Serradinho. “Boa parte dos 1.853 trabalhadores das empresas do pólo moram nestes bairros localizados a menos de 3 quilômetros dali”, informou a publicação da prefeitura.

Ainda de acordo com a administração municipal, “a pavimentação das três ruas encurtará o trajeto (atualmente feito pela Avenida Duque Caxias) de quem trabalha no polo e mora na região que concentra mais de 20 mil habitantes”.