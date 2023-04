Manchester City goleia Arsenal na “final” do Campeonato Inglês

Com tranquilidade, o Manchester City goleou o Arsenal na tarde desta quarta-feira (26/04). A equipe treinada por Pep Guardiola derrotou os Gunners por 4 a 1. Kevin De Bruyne, duas vezes, Stones e Haaland marcaram os gols do City. Holding descontou para o Arsenal no Etihad Stadium.

A partida era considerada uma “final” do Campeonato Inglês. O Arsenal segue líder com 75 pontos, seguido pelo City que chegou aos 73. A questão é que o time de Londres tem duas partidas a mais que o os Citizens. Se vencer as partidas atrasadas, o Manchester City assume a ponta da tabela.

Outros resultados desta quarta-feira na Premier League

Nottingham Forest 3 x 1 Brigton

Chelsea 0 x 2 Brentford

West Ham 1 x 2 Liverpool