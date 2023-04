Manchester United e City farão a primeira final da história de um clássico de 142 anos

A Copa da Inglaterra 2022/23 será decidida pelos rivais de Manchester. A final já entra para a história pois será a primeira vez que United e City se encaram numa decisão em 142 anos de clássico.

O United venceu o Brighton neste domingo (23), em decisão de pênaltis após 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

It’ll be an all-Manchester Final for the pinnacle of the 2022/23 #EmiratesFACup 🏆 pic.twitter.com/bgMobg4Qd8

O zagueiro sueco Lindelof converteu a cobrança decisiva, na primeira rodada de penalidades alternadas, após March desperdiçar para o Brighton. Foi o único pênalti perdido nos 12 cobrados em Wembley.

No sábado, o Manchester City tinha se garantido na grande final da Copa da Inglaterra após vencer o Sheffield United, da segunda divisão, por 3 a 0. O argelino Riyad Mahrez fez um hat-trick, marcando os três gols da partida.

The Cityzens are Final bound! 🏆@Mahrez22 was the hero of the hour for @ManCity as the forward bagged a hat-trick to send them into their first #EmiratesFACup Final since 2019 🤩 pic.twitter.com/Do46gI8VdF

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 22, 2023