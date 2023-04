Manchester United supera Brentford e volta a vencer no Inglês após três jogos

Nesta quarta-feira, o Manchester United bateu o Brentford por 1 a 0, em partida atrasada da 25ª rodada da Premier League. O único gol do jogo em Old Trafford foi marcado por Marcus Rashford, destaque da equipe após a Copa do Mundo.

Com o resultado, o United pôs fim a uma sequência de três partidas sem vencer e chegou à quarta colocação do Inglês. Os Red Devils têm os mesmos 53 pontos do Newcastle, que leva vantagem no saldo de gols. Já o Brentford se manteve na nona posição da competição, com 43 pontos.

As duas equipes voltam a campo neste sábado, pela 30ª rodada da Premier League. Às 8h30 (de Brasília), o United enfrenta o Everton, em Old Trafford. Do outro lado, um pouco mais tarde, às 11h, o Brentford recebe o Newcastle, no Gtech Community Stadium.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi dominado pelos donos da casa. Aos 20 minutos, Antony cruzou para Scott McTominay, que pegou de primeira, na entrada da área. A bola passou perto do gol, mas foi por cima do travessão do gol de David Raya, goleiro do Brentford.

Três minutos depois, o atacante brasileiro driblou a zaga, invadiu a área e chutou colocado, mas para fora.

Aos 27, Antony lançou na área, encontrando Sabitzer, que ajeitou de cabeça para Rashford pegar de primeira e abrir o placar para o Manchester United.

Já no segundo tempo, o Brentford começou a criar suas jogadas de ataque, em busca do empate. Aos 3 minutos da segunda etapa, David De Gea cobrou tiro de meta curto para Lisandro Martinez. O defensor argentino devolveu para De Gea, que se viu pressionado e chutou contra Ivan Toney. O atacante quase deixou tudo igual em Old Trafford, mas a bola foi para fora.

Aos 21, Kevin Schade recebeu em profundidade e invadiu a área. Ele, entretanto, demorou para chutar, e viu De Gea abafar seu arremate. Apesar dos esforços, os visitantes não conseguiram marcar. Dessa forma, a partida acabou com o triunfo do United.

Ainda nesta quarta-feira, em partida atrasada da sétima rodada da Premier League, ocorrida no Estádio Olímpico de Londres, o Newcastle goleou o West Ham por 5 a 1. Callum Wilson (duas vezes), o brasileiro Joelinton (duas vezes) e Alexander Isak marcaram para os visitantes, enquanto Kurt Zouma descontou para os comandados de David Moyes.