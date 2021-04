A data é marcante. São 100 dias de trabalho pela população de Campo Grande. Desde quando assumiu o mandato de vereador, em 1º de janeiro, Clodoilson Pires já tem demonstrado para que veio. Os números são interessantes, com diversas indicações, visitas e recursos destinados. Mas o principal, sem dúvida, é a atenção com a população e suas demandas.

“Completamos, neste 10 de abril, 100 dias como vereador por Campo Grande. É uma data marcante, pois em um curto período de tempo já conseguimos fazer a diferença em muitos lugares de nossa cidade. Ouvindo a população, recebendo cada demanda com muita atenção. No meu gabinete todo pedido ou solicitação feita merece uma resposta. É o mínimo que podemos fazer pela população que confiou a nós esse mandato. Com muito respeito e trabalho vamos prosseguindo”, pontuou o vereador.

Para o moto entregador, Adriano Coutinho, morador do Jardim Anache, que tem acompanhado o trabalho de Clodoilson Pires, essa proximidade com a população é um diferencial. “Temos a vantagem de nos comunicarmos com o vereador, também por meio de seu gabinete. A gente vê que as mensagens chegam nele. As respostas chegam, inclusive por meio das redes sociais. A gente vê que ele está fazendo por merecer o voto da população. Ele não está só no gabinete dele, mas trabalhando por melhorias na cidade”, disse.

Em 100 dias, Clodoilson Pires visitou órgãos públicos, como a Agetran, onde solicitou melhorias no trânsito da Capital. Na Secretaria de Saúde (Sesau) conheceu mais de perto o trabalho dos profissionais e as ações na pandemia, assim como na Secretaria de Educação (Semed) onde fez questão de saber como estava o acompanhamento escolar dos alunos com as aulas remotas.

O transporte público na Capital também é alvo de ação do vereador. Com visita, in loco, Clodoilson conversou com os passageiros, ouvindo as necessidades mais urgentes do serviço sempre tão questionado pela qualidade. As instituições da Capital, com foco em serviços socioassistencias e de direitos humanos, também foram visitadas, como por exemplo, a APAE, que atualmente, é referência nacional no atendimento para reabilitação pós COVID e a Segunda Casa, que faz acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual.

Entre os projetos de leis apresentados, destaca-se a Resolução n. 474/21, que busca ampliar a inclusão do público surdo na Câmara Municipal, e o PL n. 9.999/21, que busca incluir as Óticas como atividades essenciais”. Além disso, foram feitos diversos pedidos de melhorias em todas as sete regiões de Campo Grande. Entre as 570 indicações protocoladas, 91 já foram atendidas, beneficiando a população campo-grandense com mais iluminação pública, sinalização de trânsito e cobertura asfáltica. Mesmo com equipe e horários reduzidos por conta da pandemia, foram realizados 124 atendimentos pessoais, no gabinete físico e virtual. O trabalho externo também foi intenso, com a realização do primeiro Gabinete no Bairro, que atendeu aos cidadãos da Vila Margarida e região.