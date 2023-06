Manga da neve: Japonês inventa técnica para produzir a fruta mais cara do mundo no inverno

Hiroyuki Nakagawa, ex-empresário de petróleo, cultiva a manga em uma ilha onde a temperatura na época da colheita, em dezembro, chega a oito graus negativos. A fruta é vendida por até US$ 230 (ou R$ 1.143) cada uma, segundo o site Bloomberg.

O cultivo na região nevada de Tokachi, na ilha de Hokkaido, começou em 2011 como um experimento de agricultura sustentável da startup fundada por Nakagawa, a Noraworks Japan. Alguns anos depois, ele registrou sua marca de manga como “Hakugin no Taiyo”, que significa “Sol na Neve”.

O segredo de Nakagawa é utilizar os dois recursos naturais famosos de Hokkaido: neve e fontes termais onsen. Ele armazena a neve dos meses de inverno e a usa no verão para resfriar suas estufas, enganando as frutas para atrasar a floração. Já, no inverno, ele usa fontes termais naturais para aquecer a estufa e colhe aproximadamente 5.000 mangas na entressafra.

SAIBA COMO É A PRODUÇÃO

O processo permite que as mangas amadureçam durante os meses mais frios, quando há poucos insetos, e dispensa o uso de pesticidas. O clima de baixa umidade de Hokkaido também reduz a necessidade de produtos químicos para matar o mofo.

Além disso, a colheita no inverno, quando os agricultores têm menos trabalho, permite que ele tenha mais acesso à mão-de-obra.

O produtor de 62 anos relata que, no começo, ninguém levou a sério sua ideia, mas ele persistiu e criou uma manga que é bem mais doce que as comuns, com um teor de açúcar de cerca de 15 graus brix.

Os compradores são chefs de restaurantes, que usam a fruta em pratos variados, e varejistas sofisticados da Ásia.

Agora, o plano de Nakagawa é desenvolver o cultivo de outras frutas tropicais na fazenda usando o mesmo método para transformar Tokachi em um centro de produção de frutas de inverno.