“Maniaco do Parque” não é visitado pelo mãe à 10 anos

Maria Helena de Souza Pereira (77) mãe de Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, afirmou que não visita o filho há pelo menos dez anos. “A situação financeira atrapalhou bastante. Veio a pandemia, e depois ele pediu que não queria ser visitado durante a pandemia”, disse em entrevista exclusiva à coluna True Crime, de Ullisses Campbell, no jornal O Globo. “Uma situação muito difícil. Talvez ele nem entenda o porquê”.

“Maníaco do Parque” foi preso em 1998 acusado de estuprar e matar pelo menos sete mulheres. Contundo confessou 11 assassinatos. Os crimes eram cometidos por Francisco no Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. Ele foi sentenciado a 268 anos de pena. Na época de seu julgamento, um preso não poderia cumprir mais de 30 anos em uma penitenciária. Por isso, há a possibilidade de que possa sair em 2028.

Caso ele saia da prisão daqui a quatro anos, Maria Helena afirmou que “não tem como” recebê-lo em casa. “Ele é outro homem. Afinal, são 30 anos. Nem sei como ele está. Além do mais, moro em uma casa humilde. Tenho receio do assédio da imprensa. O ideal seria que ele fosse morar em Portugal, onde há uma mulher apaixonada que quer levá-lo para lá”, relatou.