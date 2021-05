Trios elétricos, cartazes, tumulto e violação das medidas sanitárias de proteção à covid-19 marcaram o protesto no Rio de Janeiro e em capitais como São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Belém, Natal e entre outros estados e municípios do país. No Rio, a rua de acesso a praia de Copacabana foi interditada e centenas se aglomeraram a favor do presidente Jair Bolsonaro.

Em Brasília, cerca de 5.000 pessoas ocuparam o gramado do Congresso Nacional vestindo verde e amarelo, de acordo com deputados aliados ao governo. A Polícia Militar do Distrito Federal divulgou que não fez um levantamento de pessoas no local e que não houve registros de brigas.

A manisfestação também foi intensa em São Paulo, e começou às 9h no Centro da cidade, reunindo deputados favoráveis a manutenção do governo. Também foram registradas manifestações em cidades do interior como Campinas (SP), Limeira (SP) e Ipatinga (MG). Nas redes sociais, apoiadores do governo postaram vídeos e fotos com as carreatas e manifestações.