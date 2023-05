Manifestantes pedem impeachment de Lula e rejeição ao ‘PL da Censura’

Um grupo de manifestantes foi à Praça do Rádio Clube, região central de Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (1º), pedir a rejeição do PL das Fake News e o impeachment do presidente Lula da Silva (PT). Segundo organizadores cerca de 2 mil carros foram adesivados.

Os manifestantes levaram bandeiras do Brasil e faixas criticando o projeto da Censura, conhecido como PL das Fake News.

O texto está previsto para ser votado nesta terça-feira, 2, na Câmara dos Deputados.

O grupo que foi à Praça do Rádio Clube, pede também a abertura da CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro.