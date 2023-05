Mano Menezes comenta sondagens do Corinthians: “Não estou no mercado”

Apesar da vitória de 1 a 0 em cima do Goiás, que levou o Internacional ao G-4, o assunto da coletiva, é claro, precisou ser extracampo do âmbito colorado. Procurado pelo Corinthians para assumir o cargo deixado por Cuca, e recentemente também sondado pelo Atlético-MG, o técnico Mano Menezes explicou a decisão em seguir no Beira-Rio.

“Vamos separar convites de sondagens. Às vezes recebemos sondagens extra oficiais. Como eu não estou no mercado, eu tenho um contrato em vigor, a minha resposta quando dessa situação é sempre a mesma: eu pretendo cumprir meu contrato. Independente de pressão”, comentou Mano sobre a procura do Timão ainda em meio a um início de Brasileirão com algumas contestações no time.

Por outro lado, mesmo que tenha negado o time paulista nos últimos dias, Mano revelou que recebeu os convites e procuras com felicidade. De acordo com o treinador, o “assédio” de outras equipes comprava que ele não está “de graça” no Inter.

“Me orgulha meu nome ser citado, isso comprova aquilo construí ao longo do tempo. É ate bom as pessoas verem que a gente não esta de favor (no cargo)”, desabafou o técnico.

O treinador tem contrato com o Inter até o final deste ano.