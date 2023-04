Mano Menezes nega procura do Corinthians e garante que seguirá no Inter

Mano Menezes garante que não tem intenção em deixar o Internacional para assumir o Corinthians, apesar do interesse do clube paulista. A reportagem da Itatiaia conversou diretamente com o treinador, que afirmou não ter desejo de deixar o Rio Grande do Sul.

Também procurado pela Itatiaia, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, negou que o treinador Mano Menezes tenha procurado a direção para pedir uma suposta reunião por conta da procura do Corinthians. “Tem contrato até o final do ano e não queremos que ele saia”, afirmou Barcellos à reportagem.

O técnico do Internacional se tornou o principal alvo do Corinthians após a recusa de Tite, na manhã desta sexta-feira. O clube alvinegro viu em Mano Menezes um perfil vitorioso e de boa capacidade para gerir elenco, algo próximo do que foi buscado em Cuca, que se desligou do clube nessa quarta-feira.

Ainda em busca de um nome definitivo, o Corinthians terá um técnico interino para enfrentar o Palmeiras, neste sábado, às 18h30. O ex-meia Danilo, que atualmente comanda a equipe Sub-20 do clube, foi o escolhido pela direção.