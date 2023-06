Manoel Gomes, o Caneta Azul participará do PODCAST DIFUSORA PANTANAL

Quem não se lembra do fenômeno Caneta Azul, o meme que viralizou nas redes sociais pelo mundo em 2019?

Apesar dos memes, o cantor Manoel Gomes se demonstrou um verdadeiro artista musical, sempre compondo músicas novas que viciam seus ouvintes, como “Maura” e “Olha Se Você Não me Ama“.

Manoel também é um símbolo de perseverança: após um golpe milionário dado por um ex-empresário do artista, que o manteve fora da mídia por muito tempo – somado com as diversas fake news deste tempo, que incluíam sua morte e relações sexuais homoafetivas, – o intérprete de “Caneta Azul” deu a volta por cima, ficando cada vez maior.

O cantor participará do PODCAST DIFUSORA PANTANAL hoje, dia 03 de junho, as 18h. Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=aeKfJS52ybA